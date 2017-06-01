Россия и Египет составили соглашение по авиабезопасности полетов

29 января вице-премьер России Аркадий Дворкович сообщил, что египетские и российские представители закончили подготовку соглашения по авиабезопасности полетов. Сейчас Россия ждет, когда египетская сторона подпишет данный документ.

Как указал Дворкович, в Кремле политики изначально утверждали на необходимости составления соглашения. То, что Египет готов подписать, демонстрирует желание представителей страны вернуться к обсуждению данного вопроса.

Таким образом, соглашение уже оформлено. Теперь, дальейшее развитие обсуждения авиабезопасности полетов зависит от египетских представителей. В случае подписания данного соглашения, стороны смогут утвердить правила и аспекты, предусматривающие безопасность пассажиров рейсов из Египта в Россию и наоборот.

Ситуация вокруг авиаперелетов между Россией и Египтом продолжает оставаться обсуждаемой темой как среди политиков, так и среди туристов. Не так давно Ростуризм опроверг сообщение СМИ о запрете россиянам полетов в Египет.