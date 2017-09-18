Хейли призвала организаторов "Грэмми" не смешивать политику и музыку

Никки Хейли, постпред Соединенных Штатов Америки при ООН, призвала организаторов награждения "Грэмми" не смешивать политику и музыку.

Накануне Никки Хейли опубликовала в своем профиле Twitter сообщение, в котором высказала свое мнение относительно ситуации с прошедшей вчера церемонией вручения престижной премии "Грэмми". Она написала, что всегда любила это мероприятие, однако в этот раз оно было испорчено. По мнению Хейли, организаторам не стоило смешивать на нем темы политики и музыки.

Известно, что во время вручения присутствующим показали несколько видеозаписей, на которых публичные люди пробовали себя в роди чтецов для записи аудиоверсии книги "Огонь и ярость: в Белом доме Трампа". В частности, эту роль примерила на себя член Демократической партии Хилари Клинтон.

Автор книги, которая вызвала столько скандалов, - Джеймс Корден. Со своей точки зрения в публикации он описал ситуацию, которая происходила в Белом Доме во время избрания нынешнего президента Дональда Трампа на действующий пост. В ней же Корден написал, что ни Трамп, ни его супруга вовсе не рассчитывали на такой поворот событий. Кроме того, он написал, что у нынешнего президента есть проблемы с психическим здоровьем, однако эта информация была опровергнута.