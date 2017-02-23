В США для защиты от Китая намерены создать национальную сеть 5G

В США может появиться национальная сеть 5G, данную идею уже обсуждают в администрации Трампа. Поводом для создания новой сети стало то, что Китай «лидирует в производстве и использовании инфраструктуры сети».

Как стало известно, власти США уже начали рассматривать возможности для создания новой централизованной сети. Для создания было предложено два варианта. Первый вариант подразумевает, что сеть 5G создаст американское правительство. Такое решение может стать демонстрацией «национализации частной исторической инфраструктуры».

Второй вариант создания сети 5G может предоставить частным провайдерам возможность самостоятельно заняться созданием своих сетей. Однако, такое решение может увеличить сроки выполнения планов.

Как отметили в американских изданиях, на создании сети 5G в США намерены потратить минимально-допустимые краткие сроки. Так, уже за три года американские политики хотят полностью создать новую сеть. В течении 6-8 месяцев будет решаться вопрос о том, кто и за какие средства этим займется.

Между тем, информацию, которую распространили американские СМИ в Белом доме пока не комментировали. Данные, утверждают информагентства, были получены от источников, приближенных к Трампу.