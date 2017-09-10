Собянин: Пассивная позиция неуместна на выборах‍ президента

Столичный мэр Сергей Собянин высказал мнение, что пассивная позиция на выборах президента является неуместной. Московский чиновник убежден: чем больше людей - тем лучше для государства.

Сергей Собянин рассказал, что он думает по поводу пассивной позиции относительно голосования на выборах президента. По его словам, будет неуместным не принять в них участие. Его заявление связано с тем, что, согласно опросам, не все россияне выявили желание присутсвовать на этом событии, а лишь немного больше половины. Остальные же высказали мнение, что не видят в них смысла.

Тем не менее, Собянин уверен, что присутствие каждого решает будущее государства, а также условия, в которых будт жить его народ. Президентские выборы назначены на 18 марта этого года, на данный момент подтверждены личности уже 14 кандидатов, в том числе и правящего в настоящее время Владимира Путина.