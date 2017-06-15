В Японии политик ушел в отставку из-за слов о присутствии США в Окинаве

В Японии заместитель министра канцелярии Фумиаки Мацумото сложил свои полномочия и оставил должность из-за высказываний о ситуации с военными из США в Окинаве. Ранее он заявлял, что на Окинаве не пострадали местные и жертв среди них не зафиксировали.

Как стало известно от премьер-министра Японии Синдзо Абэ, замминистра канцелярии лишился поста из-за своих слов о ситуации на Окинаве. Синдзо Абэ утверждает, что Муцумото «понес ответственность за свои высказывания». Как известно, власти Японии активно выступают за то, чтобы на Окинаве снизилась концентрация военных из США.

По словам министра, сейчас правительство Японии направит все силы на попытки снизить «уроны» местных жителей, страдающих от размещенных на острове военных баз США.

Фумиаки Мацумото ранее комментировал случаи с вертолетами США и прочей военной техникой, которая была замечена на Окинаве. Политик тогда заявил, что в инцидентах не было погибших местных японцев. В итоге, его слова задели как жителей острова, так и власть страны.