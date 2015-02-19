Вооруженных россиян могут обязать носить спецжилеты и опознавательные знаки

Олег Нилов, замруководителя «Справедливой России» и инициатор нового проекта об отличительных знаках для вооруженных россиян указал, что с принятием закона люди с оружием будет обязаны надевать спецжилеты или другие отличительные отметки. Так, уверяет он, все остальные люди, полиция и силовики смогут видеть, что человек вооружен.

Как указал Олег Нилов, предложенный им законопроект, коснется всех россиян, имеющих разрешение на огнестрельное оружие. В категории людей, которых обяжут носить отличительные знаки, попадут владельцы ружей для охоты, нарезного оружия и даже травматического. Всего, по подсчетам, в России зарегистрировано порядка 8 миллионов владельцев оружия.

Нилов считает, что если человек берет с собой оружие, он должен иметь при себе опознавательный знак, который сообщил бы всем окружающим его людям о наличии опасного предмета. Помимо этого, со спецжилетом такого человека быстрее заметит и, в случае необходимости, проверит полиция.

Законопроект запретит владельцам оружия брать свои опасные предметы в места общественного скопления и заведения для отдыха и досуга. На данный момент проект, предложенный Ниловым, вынесен на разработку в Госдуме.