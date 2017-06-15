Полиция отпустила Навального без составления протокола

На Тверской улице в Москве задержали оппозиционера Алексея Навального за проведение несанкцианированного митинга. Тем не менее, сегодня стало известно, что его отупстили без составления протокола.

Уведомление о составление протокола будут направлены позже. В разрезе организации несогласованной акции, органами правопорядка был задержан и доставлен в отделение полиции Алексей Навальный. К правоохранителям его привезли для составления протокола об административном правонарушении. Депутат, не согласовав своих действий с властями, призвал народ выйти на акцию в центр Москвы. Другие маршруты следования он не рассматривал. Прокуратура города предупредила о несанкционированности акции на Тверской и что последствия могут повернуться не в лучшую сторону.