Жириновский в Орле высказался о Навальном и фильме «Смерть Сталина»

Владимир Жириновский провел встречу с избирателями в Орле, там он пообщался со студентами Орловского государственного университета. Лидер ЛДПР высказался о фильмах «Матильда» и «Смерть Сталина», также политик рассказал, что думает об Алексее Навальном.

Как указал Жириновский, в развале СССР он видит виновными людей, «таких как Навальный». Участники встречи поинтересовались мнением политика о событиях вокруг Навального. Как оказалось, взгляды оппозиционера Жириновский не разделяет. Более того, политик уверен, что позиция Навального и его сторонников не сможет оказать пользу России.

Помимо критики Навального Жириновский рассказал и о том, что он думает о запретах на фильмы «Матильда» и «Смерть Сталина». Нашумевшие фильмы собрали вокруг себя массу скандалов и недовольств. Многие активно спекулируют картинами, используя их в качестве метода воздействия на мировоззрение общества.

Также Жириновский не обошел стороной и конфликт вокруг ОИ-2018, где российских спортсменов не допускают к соревнованиям из-за скандалов с допингами. Радикальные мнения политика внимательно выслушали студенты университета.

После встречи Жириновский фотографировался со студентами и получил в подарок 3D-модель аббревиатуры ЛДПР. Политик осмотрел здание университета и пообщался с его руководством.