Петербургский театр «Лицедеи» обратился к Путину с петицией о помощи

Артисты тетра «Лицедеи» оформили петицию к президенту России Владимиру Путину, документ с описанием проблемы размещен на сайте Change.org. Петербургский театр буквально выживают из здания на Петроградской стороне.

Как стало известно, в год 50-летия театра коллектив «Лицедеев» лишается возможности размещаться в здании, где проводятся выступления. Владелец здания бизнес-центра «Толстой сквер», где сейчас выступают «Лицедеи», повышает стоимость арендной платы.

В петиции указано, что повышение ставит театр в положение, при котором коллектив будет вынужден покинуть здание. Так, уже через 2 года стоимость аренды за 1 месяц, по новым требованиям владельца, достигнет 2 миллионов рублей. А уже через 16 лет собственник здания намерен получать больше 1 миллиарда рублей за один месяц.

Коллектив «Лицедеев» просит Путина обратить внимание на проблему театра. Петиция уже собрала почти 4,5 тысячи подписей. Однако, для того, чтобы она дошла до рассмотрения Путина, нужно собрать гораздо больше людей, подписавших ее. Помимо этого, в Сети общественники отмечают проблемность театра, которому уже много лет обещают предоставить помещение, за которое им не стоило бы платить аренду.