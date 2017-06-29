СМИ: Органы власти Литвы отказались от антивируса «Лаборатории Касперского»

Органы власти Литвы отказались от антивируса «Лаборатории Касперского». Об этом сообщают некоторые местные издания.

Государственные органы управления республики Литва полностью отказались от использования в своей работе от электронных продуктов российской компании «Лаборатория Касперского».

Напомним, что такое решение руководство прибалтийской страны приняло еще в конце прошлого года, и отмерило себе трехмесячный срок на переход к другому программному обеспечению. По заявлению ряда источников информации, процесс отказа от антивирусной программы из России уже закончен.

Ранее сообщалось, что такое решение было принято после заявления оборонного ведомства Литвы о том, что «Лаборатория Касперского» может представлять угрозу национальной безопасности. Осенью прошлого года вступила в действие директива об отказе от знаменитой антивирусной программы в госструктурах США.