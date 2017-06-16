В Москве задержали на митинге оппозиционера Навального

В Москве задержали на митинге оппозиционера Алексея Навального. Об этом передают журналисты с места событий.

В центре российской столицы собираются люди, которые стремятся оказать поддержку российскому опальному политику Алексею Навальному. Он призвал в этот день выйти на центральные улицы Москвы, чтобы выразить протест и добиваться участия в выборах лидера страны в марте 2018 года.

Правоохранительные органы столицы уже начали пресекать всю активную деятельность толпы, так как общественное мероприятие не было согласовано с руководством мегаполиса. Сообщается, что политик Навальный сейчас находится в руках полицейских. Его смогли задержать на неопределенное время за организацию незаконного мероприятия. В Москве ожидается прибытие на место событий нескольких тысяч человек.

Ранее мы сообщали, что Навальный опозорился, опубликовав фото "ужасного" роддома.