В Украине пояснили слова об «опасности» Высоцкого и Цоя

В Украине пояснили слова об «опасности» поэта Владимира Высоцкого и музыканта Виктора Цоя. Свою позицию расшифровал политический деятель Владимир Вятрович.

Руководитель института национальной памяти Украины на страницах в социальных сетях прокомментировал свое предыдущее заявление, что советский музыкант Виктор Цой и актер Владимир Высоцкий могут быть опасными для современной Украины, поскольку они являются «симпатичными щупальцами русского мира». С подобной формулировкой согласились не многие. Большинство вообще не смогли понять истинный смысл сказанного.

Вятрович пояснил, что имел в виду не то, что их песни и творчество необходимо запрещать на территории Украины, однако призвал всех не забывать о том, что их имена могут использовать некие иные силы.

По мнению Вятровича, жестко необходимо поступать только с теми, кто открыто поддерживает российскую агрессию в Украине.

Ранее мы писали, что в Сети была опубликована неизданная песня Владимира Высоцкого.