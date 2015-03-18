На Кипре стартовали выборы президента

28 января в Республике Кипр открылись участки для голосования за выбор президента. В выборах, по подсчетам аналитиков, смогут поучаствовать около 550 тысяч граждан Кипра, по опросам, в гонке лидерство занимает нынешний глава государства Никос Анастасиадис.

Как стало известно, в 07:00 по местному времени на Кипре начали свою работу более чем 1100 избирательных участков. До 18:00 граждане Республики смогут оставить свои голоса. После этого, уже через 30 минут после закрытия маленьких участков, будут известны первые результаты выборов.

Окончательный итог выборов станет известен в 20:30. В списки избирателей внесены почти 551 тысяча граждан Кипра, достигших совершеннолетия. На участках за порядком призваны следить почти 2 000 работников полиции. Выборы станут 13 разом, когда жители Кипра будут выбирать главу государства.

По прогнозам экспертов, на пост лидера Кипра может быть вновь избран Никос Анастасиадис, который сейчас занимает пост нынешнего президента государства. Также во второй тур могут пройти кандидаты из коммунистической партии и сын бывшего главы Кипра.