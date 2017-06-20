Компания из Ростова попала под санкции США за экспорт угля из ДНР

Компания из Ростова-на-Дону попала под новые санкции США. Предприниматели оказались в «черном списке» Вашингтона за экспорт угля из ДНР и ЛНР.

Некоторое время назад стал известен полный список физических и юридических лиц, которые попали под нормы санкций Соединенных Штатов, введенных против Российской Федерации. Среди них оказалась частная компания «Угольные технологии», которая работает на территории Ростовской области.

В Вашингтоне посчитали, что она напрямую связана с экспортом угля из ДНР и ЛНР. Поставки энергоносителей компания осуществляет в Россию и иные страны. В министерстве финансов США пояснили, что подобные меры вводятся из-за конфликта на Донбассе в Украине, а также ситуацией вокруг Крымского полуострова.

Ранее мы сообщали, что под санкции попал глава города-героя Севастополь Дмитрий Овсянников. Политик является уроженцем Омска и успел до этого поработать в федеральных органах управления.