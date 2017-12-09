Премьер Польши признал Россию в качестве самой большой угрозы

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий признал Россию в качестве самой большой угрозы для своей страны. Об этом он заявил в интервью в Давосе.

Громким заявлением отметился премьер-министр Польши, выступая перед иностранными журналистами в кулуарах экономического форума в Швейцарии.

Моравецкий сообщил, что есть явная угроза со стороны России, и никто не знает, что с этим можно сделать. Политик сказал, что если российская армия с территории Донбасса продвинется дальше на запад, то о последствиях говорить не приходиться.

Премьер отметил, что это самая большая причина волнений сегодня во внешней политике Польши.

Также не обошел вниманием польский политический деятель историю с планируемым строительством подводного газопровода между Россией и Западной Европой. По его мнению, ветка «Северного потока-2» не имеет ничего общего с зарабатыванием денег. В Москве просто намерены избавиться от транзитера в роли Украины и шантажировать европейские страны поставками газа в политических целях. Эти слова уже поддержал представитель США Рекс Тиллерсон.