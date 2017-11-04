В Ингушетии Собчак посетила сгоревший после поджога офис "Мемориала"

27 января Ксения Собчак в Ингушетии посетила офис правозащитного центра "Мемориал", сгоревший десять дней назад после поджога. Об этом сообщают корреспонденты с места события.

Кандидат в президенты выразила поддержку руководителю пострадавшего филиала Тимуру Акинфееву и поблагодарила правозащитников за их усилия. Она отметила важность их деятельности, ведь юристы защищают людей, которых "незаконно притесняют".

Позже Тимур Акинфеев рассказал журналистам об успехах расследования. По его словам, в процессе поиска виновных участвуют специалисты из МВД, Следственного комитета и Федеральной службы безопасности. Они оперативно опросили всех возможных свидетелей преступления, а также изъяли записи с камер наблюдения. Тимур Акинфеев отметил, что злоумышленники пытались сбить записывающее устройство, однако не сумели. Помимо обстоятельств преступления на видео запечатлены люди в масках и автомобиль, который их возил.

Руководитель утверждает, что между "Мемориалом" и местными властями нет противоречий. Он полагает, что поджог может быть связан с помощью главе чеченского офиса организации Оюбом Титиевым.