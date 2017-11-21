Уроженец Омска оказался под санкциями США. Среди наказанных Вашингтоном числится глава города-героя Севастополя Дмитрий Овсянников.

Американские власти опубликовали список физических лиц, которым запрещено соблюдать ряд действий на международной арене. Среди персон, наказанных санкциями Соединенных Штатов, оказался российский губернатор Севастополя Дмитрий Овсянников.

Политик начал свою профессиональную карьеру очень резво. Он обладает сразу четырьмя высшими образованиями. Омич разбирается в государственном управлении, а также экономике. В 24 года Овсянников занял первую руководящую должность в Кировской области и Удмуртии. Затем работал Минпромторге России.

В 2016 году уроженец Омска стал руководителем города федерального значения Севастополь. Он смог набрать на муниципальных выборах более семидесяти процентов голосов избирателей и приступил к работе. Политику, попавшему под новые санкции США, всего 40 лет.

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