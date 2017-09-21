США выступили за отмену проекта «Северный поток-2»

США выступили за отмену проекта газопровода в Европу «Северный поток-2». Свою позицию по этому вопросу озвучил глава внешнеполитического ведомства Рекс Тиллерсон.

В Вашингтоне настойчиво призывают снова подумать европейских партнеров об эффективности газопроводной сети в рамках проекта «Северный поток-2». Госсекретарь США Тиллерсон заметил, что реализация этого проекта со стороны России может принести лишь нестабильное существование самой Европы и порождает энергетическую зависимость всего континента от поставок энергоносителей с Востока.

В США резко в негативном ключе прокомментировали подписание сделки между европейскими странами и Россией по вопросам тесного сотрудничества в энергетической сфере. По словам Тиллерсона, это может привести к тому, что власти России будут использовать зависимость в поставках в политических целях и подрывать стабильность ситуации.

Также представитель Соединенных Штатов предложил покупать газ за океаном. Прежде всего, такое предложение поступило Польше. Напомним, что строительство газопровода может начаться уже в этом году.