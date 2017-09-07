Катя Гордон рассказала, почему не стала бороться за президентское кресло

Катя Гордон рассказала, почему не стала бороться дальше за президентское кресло. По словам светской львицы, она и так «сделала максимум», а стать лидером России всё равно не получилось бы, как сообщает VistaNews.

Катя Гордон отметила, что главное дело сделано – демонстрация работы законодательной системы. По словам звезды, политика полна особых правил и договорённостей, а без хорошего тыла там просто не пройти. Катя Гордон вспомнила, что её партия прошла много прокурорских проверок, однако подчеркнула, что на это не обижается.

Происходящее знаменитость назвала «ни хорошей, ни плохой» реальностью, призывая всех принять это. Она посоветовала подписчикам изучить деятельность партии на официальном интернет-ресурсе и вынести для себя, что время не для грусти, а продолжения работы.