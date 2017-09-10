В Архангельске стартовало обучение председателей избиркома

В Архангельске стартовал семинар, целью которого является обучение председателей избиркома. С намерениями обеспечить легитимность предстоящих президентских выборов и не допустить возможных провокаций.

Напомним, что, как уточняют организаторы мероприятия, семинар будет проходить на протяжении трех дней. За это время участники узнают все нюансы Президентской компании. Уточняется, что в общей сложности по Архангельской области насчитывают до двух тысяч избирательных участков.

Как заявил Алексей Андронов, который занимает должность заместителя губернатора области, было приложено немало усилий и труда руководителей избирательных участков. Уточняется, что на данный момент подготовлено более 95% участков.

Подчеркивается, что все участки должны быть оборудованы металлодетекторами и камерами видеонаблюдения. Новинкой предстоящих выборов стало то, что при голосовании не по месту своей регистрации не надо брать открепительное удостоверение. Для этого необходимо явится в Монофункциональный центр либо в любую избирательную комиссию.

Немалое внимание на семинаре было уделено борьбе с нелегальной агитацией, ведь подобных инцидентов по стране достаточно. Напомним, что выборы главы Российской Федерации запланированы на 18 марта.