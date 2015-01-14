Поклонская пригласила Трампа в Крым и обещает обезопасить его

Депутат Государственной Думы Наталья Поклонская пригласила Дональда Трампа в Крым и пообещала обеспечить его безопасноть при помощи дивизиона ЗРК С-400 "Триумф". Такие высказывания прозвучали во время интервью.

Поводом для заявлений Натальи Поклонской стали санкции со стороны США. По её мнению, американцы своими недальновидными решениями ограничивают себя же. В сложившейся ситуации американский президент не имеет возможности пригласить парламентария на ужин и вынужден "довольствоваться лишь утренним кофе с кандидатом в президенты Ксенией Собчак". Наталья Поклонская же делает первый шаг и лично зовет политического лидера США посетить "солнечный" полуостров.

Во время беседы с журналистами бывший прокурор Крыма отметила, что считает санкции положительной оценкой своих действий для России. Ведь если устанавливают запреты - значит боятся. Наталья Поклонская подчеркнула, что россияне никому не угрожают, а лишь пытаются защитить свою родину.