Штаб Ксении Собчак проведет финальную проверку избирательных подписей

29 января штаб Ксении Собчак проведет финальную проверку всех избирательских подписей, собранных для участия в предвыборной кампании. Об этом кандидат в президента сообщила через свой аккаунт в Instagram.

В описании Ксения Собчак отметила, что подписи были собраны подчиненными Тимура Валеева из партии "Открытая Россия". По её словам, верификация организована с целью избежать вероятных обвинений и сомнений относительно подлинности голосов со стороны различных критиков.

В своей публикации Ксения Собчак также разместила название электронного ящика pressa@sobchakprotivvseh.ru, куда журналисты, наблюдатели и уполномоченные представители конкурентов могут подавать заявки для получения аккредитации. Она заверила, что на мероприятии организаторы продемонстрируют все необходимые документы и доказательства.