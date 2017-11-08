Великобритания хочет построить радар от «российской агрессии». Об этих планах завил глава оборонного ведомства страны Гэвин Уильямсон.

Соединенное Королевство намерено обзавестись в ближайшее время новым военным оборудованием. Оно должно фиксировать все возможные попытки России агрессивно войти в пространство Норвежского моря.

Система радиолокации должна разместиться на восточном побережье Великобритании, но необходимо финансирование проекта. Для этого требуется около 20 миллионов долларов.

Глава оборонного ведомства Британии Гэвин Уильямсон накануне заявил, что Москва вынашивает дерзкие планы по атаке на инфраструктурные объекты европейской страны. Для этого спецслужбы России осуществляют всевозможные операции и подготовку вторжения, которое может привести в конечном итоге к десяткам тысяч жертв среди местного населения. В Госдуме назвали эти настроения британских политиков сумасшествием, переходящим все рамки разумного.