Лидер Украины Петр Порошенко согласился с новыми санкциями США против России. Политик призвал усиливать их до тех пор, пока его страна не восстановится в прежних границах.

Сегодня на страницах популярность социальной сети Facebook появилось новое сообщение от президента Украины. Петр Порошенко остался довольным направлением мысли американских представителей власти. Глава страны полностью поддержал недавно принятое на высшем уровне США решение о наложении новых ограничительных мер на Россию.

Порошенко выразил мнение, что санкции необходимо в будущем только усиливать. Таким образом, давление на Москву должно вылиться в прекращение конфликта на востоке Украины. В Киеве уверены, что при помощи усиления давления на Россию можно достигнуть главной цели – возвращения под контроль Украины всех прежних территорий.