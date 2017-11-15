В Краснодаре школьники спели на уроке «Дядя Вова, мы с тобой»

В Краснодаре школьники спели на уроке песню про российского лидера Владимира Путина «Дядя Вова, мы с тобой». Поступок молодых людей вызвал реакцию у пользователей Сети.

В Краснодаре преподавательский состав одной из общеобразовательных школ города заставил разучивать учеников песню про российского президента Владимира Путина. Видео с урока, где школьники поют «Дядя Вова, мы с тобой», уже появилось во всемирной паутине, и вызвала неоднозначную реакцию у пользователей.

Напомним, что песня впервые прозвучала с подачи депутата Госдумы от Волгоградской области Анны Кувычко. Она вместе с местными кадетами – мальчиками и девочками средних классов школы, поет на Мамаевом Кургане торжественную песню про то, как они готовы идти за нынешним президентом страны в бой, а также отобрать у американцев Аляску и не отдавать никому Крым. Получить комментарии от руководства образовательного учреждения столицы Краснодарского края пока не удалось.