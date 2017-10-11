Трамп планирует увеличить оборонный бюджет США на 13%

Президент Дональд Трамп в феврале планирует увеличить оборонный бюджет США для 2019 года на 13% по сравнению с 2018 годом. О его намерениях стало известно изданию The Washington Post со слов местных чиновников.

Согласно инсайдерской информации, американский лидер собирается просить у Конгресса 716 миллиардов долларов, которые должны покрыть расходы на оборону в 2019 финансовом году. Эти средства уже прописаны в бюджетном документе. Они будут потрачены на годовое содержание Пентагона, расходы на поддержание ядерного вооружения США и финансирование продолжающихся военных конфликтов.

Дональд Трамп считает, что в 2019 траты на оборону нужно увеличить на 7% относительно текущих. Инициатива изменений, по словам источников, поступила от главы Минобороны Джеймса Мэттиса. Министр призывает переориентировать армию на сдерживание потенциальных военных угроз, в частности, со стороны Китая и России.