Постпред США при ООН Хейли опровергла любовную связь с Трампом

Никки Хейли, постоянный представитель США при ООН, опровергла предположения о возможных любовных взаимоотношениях с президентом Дональдом Трампом. Свою позицию дипломат рассказала журналу Politico.

Слухи о возможных неформальных взаимоотношениях между Никки Хейли и Дональдом Трампом появились на фоне публикации книги Майкла Вульфа под названием "Огонь и ярость: внутри Белого дома Трампа". Сюжет повествует о событиях и явлениях, происходящих в администрации президента. Автор ссылается на источники, близкие к ситуации.

Постпред в своем комментарии назвала такие домыслы "отвратительными" и "оскорбительными". Она отметила, что они возникли только после высказываний о внебрачных связях Дональда Трампа, которые Майкл Вульф совершил в эфире одного из телеканалов. При этом он не стал приводить конкретные имена и намекнул, что ответ скрывается в книге.

Журналисты Politico отметили, что в "Огне и ярости" описан эпизод, где Никки Хейли проводит много времени на президентском борту. По словам дипломата, она была там лишь раз в июле 2017 года. При этом вместе с ней и главой США в салоне присутствовали другие люди. Отрицает Никки Хейли и описанные случаи общения в Овальном кабинете.