Ксения Собчак поделилась поздней фотографией из штаба

Ксения Собчак поделилась поздней фотографией из своего предвыборного штаба. Кандидат в президенты разместила снимок на своей странице в Instagram.

Политик опубликовала изображение, на котором в коричневом деловом строгом костюме и шарфе позирует у колонны. Взгляд кандидата устремлен в потолок. Пост подписан: "Уж полночь близится, а я все в штабе".

Подписчики Ксении Собчак неоднозначно отреагировали на публикацию. Несмотря на то, что 22,8 тысяч пользователей оставили отметки "Нравится", нашлись критики. Некоторые комментаторы пожурили её за работу допоздна в то время, которое стоило бы уделить маленькому сыну и семье. Другие отметили, что все эти потуги в борьбе за президентское кресло - "клоунада", которую нужно прекращать. Однако нашлись россияне, которые поддержали Ксению Собчак за её усилия и обратили внимание на её смелость и трудолюбие.