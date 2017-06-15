В Германии антироссийские санкции сравнили с «мертвой лошадью». Об этом рассказывают западные общественно-политические издания.

Накануне выразили свою позицию по действующим санкциям Евросоюза в отношении Российской Федерации несколько глав провинций Германии. Политики считают, что подобные ограничительные меры в отношении России являются «мертвой лошадью». На них никуда не уедешь, когда вся ответственность за убытки экономики лежит на предприятиях Германии.

Главы федеральных земель европейского государства покритиковали политику канцлера и лидеров ЕС, а также предложили сформулировать единый курс всех земель Германии, находящихся на восточных границах по вопросу антироссийских санкций.

Ранее мы рассказывали, что председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков сообщил об истинном назначении антироссийских санкций.