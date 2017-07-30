МВД прислало депутату из Нижнего Новгорода извещение о лишении гражданства

В Нижнем Новгороде МВД прислало Владиславу Атмахову, депутату Заксобрания области, извещение о лишении гражданства Российской Федерации. Об этом политик рассказал региональным СМИ.

В документе от правоохранительного ведомства сказано, что Владислав Атмахов, уроженец Казахстана, не является гражданином России, согласно заключению ГУ МВД по области. Бумага подписана главой миграционной службы полковником Владимиром Лохиным.

Депутат сообщает, что действительно родился в городе Алма-Ата, однако в 1989 году вместе с родителями переехал в Нижний Новгород, где до сих пор жил без проблем и даже четырежды избирался в Законодательное собрание. По словам Владислава Атмахова, в областном министерстве документы, на которых основано решение, предоставлять отказываются. Чиновники заявили, что покажут их лишь во время судебного процесса. Владислав Атмахов считает сложившуюся ситуацию попыткой политического давления и "сталинизмом".