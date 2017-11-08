В Минобороны России отреагировали на заявление британского министра Гэвина Уильямсона. В Москве признали его высказывания выходящими за грань разумного.

Сегодня в оборонном ведомстве пояснил позицию России официальный представитель Игорь Конашенков. Он заявил, что высказывания об агрессивных действиях на территории Великобритании переходят все мыслимые границы и такое поведение нельзя считать адекватным.

Конашенков посоветовал не спекулировать на теме выдуманной агрессии России с тысячами возможных жертв среди мирного населения, а тщательнее отбирать на должности помощников министра Уильямсона профессиональную команду.

Напомним, что накануне министр обороны Великобритании рассказал про тайные планы Москвы по осуществлению агрессии на Туманном Альбионе. Тогда Гэвин Уильямсон заявил, что власти России намерены уничтожить ряд инфраструктурных объектов, что приведет к тысячам смертей в Великобритании.