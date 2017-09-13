Во время суда Белых в последнем слове рассказал анекдот

Никита Белых, экс-губернатор Кировской области во время судебного процесса в рамках последнего слова рассказал анекдот. Об этом сообщают корреспонденты СМИ из зала заседания.

В своей речи бывший чиновник заявил, что не встречался в марте 2014 года с предпринимателем Юрием Зудмаймером. Обвинение считает, что именно во время этой встречи чиновник получил от бизнесмена взятку в размере 600 тысяч евро. По словам Никиты Белых, 5 марта его график был очень плотным. Велась подготовка к следующей командировке. В свою пользу он приводит данные бюро пропусков, которые не подтверждают визит Юрия Зудмаймера в здание областного правительства. Кроме того, расшифровки звонков свидетельствуют о том, что участники предполагаемой коррупционной сделки не связывались по телефону.

Правоохранители аргументирую факт личной беседы присутствием Юрия Зудмаймера в Кирове. Никита Белых утверждает, что это не доказывает саму встречу. Для сравнения он привел анекдот: "Мужика в деревне приходят арестовывать за самогоноварение. Мужик говорит: "Но я же ничего не варил". - "Так вот аппарат у тебя стоит". - "Тогда обвиняйте меня еще и в изнасиловании". - "А что, вы кого-то изнасиловали?" - "Нет. Но аппарат есть".