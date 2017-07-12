Активистки Femen перепутали посольства Чехии и Словакии

Одна из активисток скандально известного женского движения Femen по случайной нелепости разделась перед стенами посольства Словакии на Украине, сообщают СМИ.

Скандальный инцидент активистки предназначался для чешского главы Милоша Земана, который претендует на второй срок правления.

Как сообщают очевидцы происшествия, на обнаженной активистке были только джинсы, а в ее руках находилась трость. Также на теле девушки можно было увидеть надпись «Земан – хромой монстр». Как позже заявили представители скандального движения Femen в интервью с корреспондентами, страшный вид «хромого монстра» должен оттолкнуть от кандидатуры Земана здравомыслящих жителей страны.

Отмечается, что к диппредставительству Словакии члены движения явились по ошибке, изначально акцию протеста планировали провести у посольства Чехии.