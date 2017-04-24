Минобороны Великобритании готовится к атаке России. По словам главы ведомства Гэвина Уильямсона, жертвами удара могут стать десятки тысяч человек.

В руководстве Великобритании продолжается нагнетание истерии якобы связанной с угрозой российскими военными и спецслужбами на Соединенное Королевство. В интервью британским СМИ глава оборонного ведомства Гэвин Уильямсон заявил, что Москва готовит беспрецедентную атаку на различные объекты инфраструктуры Великобритании. Это может привести к многочисленным жертвам, в том числе погибнут десятки тысяч человек.

По словам британского политика, в России сейчас занимаются этим вопросом и намерены претворить свои планы в любой момент.

Министр сообщил, что это реальная угроза и с ней сейчас активно сталкиваются представители специальных служб Великобритании.