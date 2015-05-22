Сорос назвал Google и Facebook угрозой для демократии

Американский миллиардер Джордж Сорос выступил с громким заявлением на экономическом форуме в Швейцарии. Он причислил Google и Facebook к врагам демократии.

Популярные социальные сети, которые получили широкую распространенность по всей планете, имеют черты нарушителя спокойствия. По мнению филантропа Джорджа Сороса, сегодня они способны существенно влиять на демократические принципы в различных уголках мира. Прежде всего, крупный инвестор причислили в качестве своеобразных врагов для общества Google и Facebook.

Финансист считает, что современные социальные сети очень сильно способны влиять на сознание огромного количества пользователей. Они вмешиваются во многие процессы, в том числе на итоги выборов даже в самых развитых странах мира. Сорос уверен, что подобное вмешательство в общественную жизнь в последнее время мешает продвижению инноваций.