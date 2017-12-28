Собчак ответила на заявления Кадырова о ее глупости

Кандидат в президенты России Ксения Собчак ответила на заявления главы Чечни Рамзана Кадырова. Накануне он заявил, что телеведущая глупая.

Претендентка на президентское кресло в 2018 году Ксения Собчак сообщила на своей странице в Instagram, что думает о последних заявлениях в ее адрес главы Чеченской республики. Накануне Рамзан Кадыров упрекнул в грубой форме Собчак за то, что она попросила встретиться с ним по поводу дальнейшей судьбы арестованного за хранение наркотиков у Оюба Титиева. Тогда лидер кавказской республики назвал ее глупой.

Ксения Собчак написала в социальной сети, что подобное интервью Кадырова весьма агрессивное и имеет все черты лукавства, а также шовинизма. Начинающий политик сообщила, что хочет добиться верховенства закона по всей стране, в том числе в Чечне, поэтому и ездит по России со встречами.

Собчак заявила, что даже после этих обидных и недостойных слов намерена добиваться личной встречи с Кадыровым, несмотря на ряд глубоких разногласий по комплексу проблем.