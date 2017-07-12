Трамп готов признать гражданами США 1,8 миллиона мигрантов

Президент Дональд Трамп предлагает признать гражданами США около 1,8 миллиона мигрантов. Об этом написали в газете Politico.

Американский лидер выступил с предложением зарегистрировать нелегальных переселенцев, которые прибыли в страну детьми. В президентской администрации отметили, что такой проект должен стать "большой уступкой". Взамен признанию, конгресс планирует выделить 25 миллиардов долларов в фонд строительства заградительной стены у мексиканской границы.

В составленом Белым домом документе отмечается, что необходимо остановить программу лотерейной выдачи виз и отмены, так называемой, "цепной миграции", когда люди переезжают жить в государство, где трудится близкий член их семьи. Помимо этого, разработано предложение по ускорению процесса депортации новоприбывших иммигрантов из стран, с которыми США не граничит. Предполагается, что законопроекты Дональда Трампа вынесут на голосование в сенат примерно 6 февраля 2018 года.