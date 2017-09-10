Бездомные Москвы смогут проголосовать 18 марта на Казанском вокзале. В этот день состоятся выборы президента России.

Представители избирательной комиссии Москвы сообщили, что в выборах главы российского государства смогут активно принять участие лица, у которых в настоящее время отсутствует конкретная регистрация на жилое имущество. Специально для такой категории граждан страны предусмотрено открытие дополнительного избирательного участка.

Он будет располагаться в помещении Казанского вокзала Москвы. Там бездомным людям обеспечат законное право на волеизъявление в ходе выборов президента России. Напомним, что бомжи уже голосовали за кандидатов на выборах в Государственную думу, которые проходили два года назад.

Тогда участок для голосования также был открыт на Казанском вокзале столицы и опыт его существования признан успешным. Также бездомные имеют возможность отдать свой голос и в Санкт-Петербурге.