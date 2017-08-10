Депутат Одесской области взял в помощники Дарта Вейдера

В Украине помощником депутата Одесской области стал Дарт Вейдер. О назначении сообщили местные СМИ, удостоверения помощника депутата выдали на имя Дарт Александровны Вейдер.

Как стало известно из СМИ, в Одесской области депутату будет помогать женщина с именем Дарт Вейдер. Чиновник Алексей Потапенко выдал на имя Дарт Александровны Вейдер соответствующее удостоверение. Данный документ имеет законную силу до начала 2020 года.

Ранее в политику Украины уже пытались попасть люди, называющие себя Дартами Вейдерами. В разные года в парламент баллотировались 6 человек, именующих себя именем темного воителя из «Звездных войн».

Один из них хотел стать президентом и обещал создать в космосе боевую станцийю. Однако, кандидат с именем Дарт Вейдер был не допущен к выборам украинским ЦИК. Мужчине отказали в регистрации, на что тот угрожал блокировать здание и работу Избиркома.

Также в Верховную Раду Украину пытались попасть люди, именующие себя Магистром Йода, Степаном Чубаккой и Амиджей Падме. Все попытки сделать украинский парламент Украины частью «Звездных войн» положительным результатами не увенчались.