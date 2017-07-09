Трамп прилетел в Давос для участия в форуме

Сорок пятый президент США прилетел на экономический форум в Давос. Вертолет с Президентом встречал кортеж с десятком автомобилей.

Изначально Трамп совершил посадку в Цюрихе, уже потом вертолетом его доставили в Давос. На время прибытия первого лица Америки режим работы аэропорта Цюриха, был приостановлен приблизительно на полчаса. Глава Белого Дома прилетел в Давос без совей супруги. В его планах встречи с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй и премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху. Также в течении двух дней он встретиться с президентом Руанды Полем Кагаме и президентом Швейцарии Аленом Берсе. Предположительная причина отсутствия первой леди США – это откровения порнозвезды. Которая заявляет, что она крутила роман с Президентом, когда тот был женат на Меланье. Примерно 7 вертолетов сопровождали президента до Давоса.