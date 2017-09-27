Военный США: Украина продает танки за рубеж и просит при этом Javelin

Генерал-лейтенант США в отставке Бен Годжес посетил Харьковский танковый завод и был удивлен тем, что Украина экспортирует свои танки и просит Javelin. По мнению американского военного, украинская оборонная сфера нуждается в большей прозрачности.

Как указал Бен Годжес, Украина имеет возможность производить хорошую оборонную технику, его впечатлил танковый завод в Харькове, однако, военный был удивлен тем, что завод производит танки на экспорт, вывозит их на продажу, а потом страна просит о Javelin.

По мнению Годжеса, в Украине необходимо улучшить координацию оборонной сферы. Это поможет стране улучшить военное и техническое оснащение. Американский военный отметил, что в Украине может производиться гораздо большее число танков и оборонной техники, однако этому препятствует общая структура построения экономики и парламентский уклад страны.

Помимо этого, Бен Годжес добавил, что в Украине нужно давать продвижение по службе молодым офицерам, ориентированным на Запад. Такие вещи, указал военный, важны для страны также, как и получение Javelin.