Путин проведал в больнице Шаймиева

Глава российского государства Владимир Путин вместе со своим коллегой из Татарстана Рустамом Миннихановым наведались в больницу к первому президенту Татарстана Минтимеру Шаймиеву.

Со слов пресс-секретаря президента РФ, на встрече в Казани с казанским духовенством, должен был присутствовать и экс-глава Татарстана, но в связи с состоянием здоровья, встреча прошла без Шаймиева. Оба управителя государств России и Татарстана решили внести корректировку в свой маршрут по пути к авиастроительному заводу. Они заехали навестить своего коллегу в медицинское учреждение. Оба президента поинтересовались самочувствием Шаймиева, а также высказали благодарность за проделанную работу по благотворительности, во главе которой стоит экс глава Татарстана. Путин высказался в сторону сосуществования религий в республике с положительной стороны.