Патриарх Кирилл призвал принять закон об особом статусе многодетных семей

Патриарх Кирилл во время выступления в Совете Федерации призвал сенаторов принять закон о создании особого статуса многодетных семей. Предстоятель РПЦ отметил, что на Западе такие инициативы принимаются, только почему-то в России с этим возникают проблемы.

В ходе своего выступления патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил о том, что церковь всегда положительно относилась к законам, которые направлены на защиту материнства и детства. Именно поэтому он считает важным поддержать инициативы многодетных семей, которые предлагают принять закон о регулировке их статуса.

По словам патриарха, во многих странах создаются специальные правовые режимы для лиц нетрадиционной сексуальной ориентации. Он отметил, что почему-то на Западе такие законодательные акты принимаются, а в России с этим возникают проблемы. Как отметил патриарх Кирилл, принятие такого закона показало бы всем западным странам, что Россия заботится о будущем.