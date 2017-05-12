Захарова: Россия жестко пресечет все попытки вмешательства в выборы

Официальный представитель МИД России Мария Захарова завила о намерениях Москвы жестко пресекать все возможные попытки других стран вмешиваться в грядущие выборы президента. В случае обнаружения факта вмешательства Россия будет принимать ответные меры.

В ходе еженедельного брифинга Мария Захарова указала на уже существующие данные об имеющихся у ряда стран планах «деструктивно вмешаться» в выборы. Якобы, некоторые страны намереваются вмешиваться в президентскую избирательную компанию. Таким образом, утверждает Захарова, иностранные государства хотят повлиять на итоги выборов.

Однако, указала Захарова, Москва будет жестко пресекать все такие попытки вмешательства. Более того, в случае продолжения попыток изменить ход выборов, страны, решившие повлиять на президентскую гонку, могут получить ответную реакцию. Также Захарова заявила, что при обострении ситуации Россия будет вынуждена обнародовать имеющиеся данные о других странах, которые привлекут внимание публики к проблемам и острым вопросам.