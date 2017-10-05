Кадыров назвал правозащитника Титиева и его сына «наркоманами»

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров прокомментировал ситуацию вокруг ареста правозащитника Оюба Титиева. По словам политика, арестованный «курил анашу», а его сын – «наркоман».

Рамзан Кадыров решил прокомментировать заявлении Ксении Собчак, которая настаивает на необходимости освободить правозащитника Титиева. Глава ЧР указал, что арестованный Титиев и его сын привлеклись к уголовному делу, ход которого он изменить не может.

Кадыров отметил, что сын Титиева – арестован за хранение наркотических веществ и является «наркоманом». Сам правозащитник, указал глава ЧР, также употреблял марихуану. По словам от «свидетелей», Титиев часто замечался за курением анаши.

Помимо этого, Кадыров отрицает факт причастности к аресту Титиева его деятельности. По словам главы Чечни, он и не знал о то, что Титиев является правозащитником. Кадыров утверждает о причастности правозащитника к уголовному делу о наркотиках. Утверждения Собчак он назвал «глупыми» и указал, что о Титиеве он слышит впервые.