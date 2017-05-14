Порошенко не исключил возможности своего участия в следующих президентских выборах

Президент Украины Петр Порошенко во время Всемирного экономического форума в Давосе сообщил, что не отрицает возможность своего выдвижения на пост президента во второй раз. Как указал Порошенко, свое решение он будет принимать по итогам будущего полугодия.

На мероприятии «Украинский завтрак» в Швейцарии Петр Порошенко ответил на вопрос о грядущей президентской гонке в Украине в 2019 году. Нынешний глава страны отметил, что до начала избирательного цикла остается еще шесть месяцев, помимо этого, сами выборы состоятся через год.

Порошенко указал, что его участие в выборах зависит от итогов ближайшего полугодия. Исходя из положения дел и удачности политического уклада в Украине он рассмотрит перспективы своего повторного участия в выборах.

Выборы президента Украины намечены на март 2019 года. В прошлых выборах 2014 года победу одержал Петр Порошенко. Тогда он набрал 54,7% голосов. На следующих выборах президент Украины будет выбираться на 5-летний срок. По украинским законам, на пост президента страны один человек может выбираться не больше двух сроков подряд.