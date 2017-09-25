В МВД обещают жестко пресекать нарушения на протестах перед выборами-2018

25 января на заседании полиции Москвы первый замминистра МВД России Александр Горовой рассказал об ожидаемых акциях протеста перед выборами-2018. По словам Горового, в МВД намерены жестко пресечь все возможные нарушения, которые могут случиться на акциях протестов перед выборами президента.

В МВД России отметили намерения следовать предоставленному законами России праву гражданам организовывать митинги и акции. Однако, указал Горовой, все нарушения на таких демонстрациях и мероприятиях будут пресекаться в жестком режиме.

Горовой указал на то, что в Москве перед выборами начнутся акции, проводимые людьми, которые пытаются «раскачать ситуацию» вокруг президентской гонки посредством нарушений закона. Так, утверждает первый замминистра МВД, многие стараются привлекать к себе внимание и интерес общества, совершая на акциях и митингах правонарушения.