В споре с Газпромом о «Северном потоке-2» Польша надеется на США

Польша надеется на поддержку США в споре с Газпромом по поводу проекта «Северный поток-2». Об этом заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, 26 января в Варшаве ожидают прибытия Рекса Тиллерсона – главы Госдепа США.

Как указал Матеуш Моравецкий, в ходе беседы с Тиллерсоном на обсуждение будет поднята тема, касающаяся спора вокруг «Северного потока-2». Объект представляет собой газовую путь, соединяющий Германию и Россию. В случае разрешения споров и реализации проекта транзит газа через Украину окажется невостребованным.

Польский премьер-министр уточнил, что американский глава Госдепа, скорее всего, уже осведомлен о негативных аспектах, возникших вокруг обсуждения потока. Моравецкий признал, что Польша намерена обратиться к США за помощью и содействием.

По данным из СМИ, действия Польши направлены на снижение монополии Газпрома. В случае, если США поможет Польше, ценовой диктат российской компании на уровне всего ЕС будет снижен.