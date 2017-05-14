КНДР призвала всех корейцев объединиться и противостоять провокациям США

Власти КНДР призвали всех корейцев объединить усилия по защите мира и вместе противостоять провокациям США, которые провоцируют ядерную войну на Корейском полуострове. Также правительство предложило снизить военную напряженность между Севером и Югом.

Как сообщается, власти КНДР считают, что в настоящий момент следует снизить военную напряженность между Севером и Югом, а также приложить все усилия для того, чтобы объединить нацию без постороннего вмешательства. В призыве, который распространил ЦТАК, говорится о том, что всем корейцам следует подняться на всенациональную борьбу за оздоровление межкорейских отношений, и попробовать воссоединиться самостоятельно.

Также отмечается, что сейчас Северу и Югу следует объединиться и начать бороться с провокациями США, которые добиваются ядерной войны на территории Корейского полуострова.