Удальцов никак не относится к Грудинину

Связь между лидером "Левого фронта" Сергеем Удальцовым и кандидатом в президенты от КПРФ Павлом Грудининым оказалась ошибочной.

Удальцов никогда и не намеревался выступать как уполномоченное лицо Грудинина. Центральной избирательной комиссией был зафиксирован список доверенных лиц Грудинина, куда входили Удальцов с супругой. Однако Удальцов взял самоотвод, считая, что больше пользы от него будет в самостоятельной работе. Владея общей политической ситуацией, Удальцов не планировал быть чьим-то негласным лицом. В качестве уполномоченного лица Грудинина, со стороны "Левого фронта", выступает Максим Шевченко и супруга Удальцова – Анастасия. За организацию беспорядков на Болотной площади 2012 года, Удальцову был вынесен приговор в качестве лишения свободы на 4,5 года, который вступал в силу с 2014 года. Он вышел на свободу раньше срока, в августе 2017. Также зарегистрированы доверенные лица Жириновского, которых всего насчитывается 555 и Бориса Титова, у которого 250 доверенных лиц.